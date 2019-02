Audio: Digitalisierung: "Müssen in Deutschland mehr hinbekommen"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 19.02.2019 | Länge: 07:02 Min.

Digitale Technologien könnten viele Probleme des Alltags lösen, sagt Valerie Mocker von der Innovationsstiftung Nesta. Was in Großbritannien bereits funktioniere, sei auch in Deutschland möglich. Häufig scheitere es jedoch an der Finanzierung. | audio