Jeanette Biedermann, Sängerin und Schauspielerin

WDR 2 Jörg Thadeusz. . 31:05 Min. . Verfügbar bis 10.09.2021. WDR 2.

Als Kind gehörte sie mit ihren Eltern zu den Prager Botschaftsflüchtlingen, die Genscher in den Westen holte. Auch Köln war eine Etappe auf dem Weg vom Daily-Soap-Sternchen zum Bühnenstar. Inzwischen hat sie sieben Alben veröffentlicht, ihr Debüt als Theaterschauspielerin gab sie als Buhlschaft in einer Inszenierung des "Jedermann". Am Donnerstag war Jeanette Biedermann zu Gast bei WDR 2 Jörg Thadeusz.

