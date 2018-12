Audio: Nach dem Misstrauensvotum: wie beschädigt ist Theresa May?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 13.12.2018 | Länge: 06:48 Min.

Das Misstrauensvotum in der eigenen Partei hat Theresa May überstanden. Doch sie weiß: mindestens ein Drittel der Abgeordneten steht nicht mehr hinter ihr. Was kann diese Premierministerin noch verhandeln? Im Interview der Politikwissenschaftler Prof. Kai Oppermann. | audio