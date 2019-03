Franz Müntefering, SPD-Urgestein

WDR 2 Jörg Thadeusz | 18.03.2019 | 32:48 Min.

Franz Müntefering war gleich zweimal SPD-Chef sowie Minister in Düsseldorf und Berlin. Er ist das, was man getrost einen alten Fahrensmann der Sozialdemokratie und ein Urgestein in der Politik nennen kann. Müntefering prägte 2005 den Begriff der "Heuschrecken" für zügellos kapitalistische Investoren und löste damit eine Debatte aus, die bis heute geführt wird.

Audio Download .