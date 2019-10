Tim Bendzko: "Der Druck ist weg"

"Ich habe noch nie so viele Songs für ein Album geschrieben, mindestens 40", erzählt Tim Bendzko im WDR 2 Gespräch über sein neues Album "Filter". Die meisten davon entstanden in einem Ferienhaus in Groß Machnow - auf dem Land, in Mecklenburg-Vorpommern. Vorher hatte er sich mit einer Reise nach Australien einen langjährigen Wunsch erfüllt und schwärmt: "Ich habe da in zwei Wochen keinen einzigen gestressten Menschen gesehen."

