Elyas M'Barek und Florian David Fitz zu Gast bei WDR 2

WDR 2 Gäste. . 05:59 Min. . Verfügbar bis 22.10.2020. WDR 2.

Vier Freunde und drei ihrer Partnerinnen sitzen beim Abendessen am Tisch und was auf ihren Handys ankommt, dürfen alle sehen. Was dann passiert, zeigt der Film "Das perfekte Geheimnis" - ein echtes Kammerspiel mit vielen Stars. "Das war wie ein Klassentreffen", sagt Elyas M'Barek und ergänzt: "Es war sehr laut und sehr wild." Mit seinen Schauspielkollegen Florian David Fitz und Wotan Wilke Möhring war er zu Gast bei WDR 2.

