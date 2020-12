Der Impfstoff-Fahrplan

WDR 2 Das Thema. . 03:27 Min. . Verfügbar bis 17.12.2021. WDR 2.

Lichtblick im Lockdown: Am 27. Dezember sollen die ersten Menschen in NRW geimpft werden. Wie das ablaufen soll, darüber hat die Landesregierung am Donnerstag informiert.

