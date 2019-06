Audio: Uli Gaulke über Hollywoods Altenheim

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 26:32 Min. . WDR 5.

Der Film "Sunset over Hollywood" erzählt von einem Altenheim in L.A. und ist für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominiert. Warum ihn die Senioren so fasziniert haben, darüber spricht Regisseur Uli Gaulke mit Ralph Erdenberger. | audio