Die WDR 2 Beobachter - Jagoda Marinić "Wir brauchen eine neue Kultur der Freundlichkeit"

WDR 2 Beobachter. . 03:18 Min. . Verfügbar bis 05.12.2020. WDR 2.

Armes Deutschland: Wir sind immer in der Pflicht, müssen alles perfekt machen; Stress tragen wir wie einen Orden vor uns her. Auch in der Vorweihnachtszeit. WDR 2 Beobachterin Jagoda Marinić sagt: "Wir brauchen eine neue Kultur der Freundlichkeit"

