Dagmar Rosenfeld: "Finger weg von der schwarzen Null"

WDR 2 Beobachter. . 04:01 Min. . Verfügbar bis 12.09.2020. WDR 2.

Haushaltsdebatte in Berlin: "Finger weg von der schwarzen Null", mahnt WDR 2 Beobachterin Dagmar Rosenfeld. "Der Regierung fehlt es nicht an Geld, sondern an Mut" - um beispielsweise Subventionen zu kürzen. Klimaschutz oder Haushaltsdisziplin? Es sei "feige Politik" und völlig unnötig, beide Themen gegeneinander auszuspielen.

