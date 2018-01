Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Tipps für das Wochenende: Dschungelbuch, Designmesse und Surfer-Party

WDR 2 | 19.01.2018 | Länge: 02:01 Min.

Wohin im Westen an diesem Wochenende? WDR 2 Reporterin Inga Drews hat die passenden Tipps. Das "Dschungelbuch" als Musical in Neuss für die ganze Familie, spannende Ideen bei den "Passagen" - ein Design-Parcours durch die Kölner Innenstadt; und - anlässlich der "Boot" gibt es eine Surfer-Party in Düsseldorf mit passendem Ambiente. | audio