Zyklon-Opfer in Mosambik: "Katastrophale Zustände"

Audio: Urheberrecht: Europaweiter Protest gegen Internet-Uploadfilter

WDR 2 | 23.03.2019 | Länge: 02:37 Min.

Die Europäische Union will das Urheberrecht reformieren. Internetplattformen sollen demnach schon beim Hochladen prüfen, ob ein Nutzer die Rechte an einem Inhalt besitzt. Gegner der Reform sehen das freie Internet in Gefahr und fürchten Zensur. Am Samstag (23.03.2019) haben sie in ganz Europa zum Protest gegen die Reform aufgerufen. | audio