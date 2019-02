Zusammenziehen: "Behalte, was dir wichtig ist. Aber bring's nicht mit."

WDR 2 | 10.02.2019 | 03:56 Min.

Wenn zwei Menschen zusammenziehen, dann prallen Welten aufeinander. Was kommt in die gemeinsame Wohnung, was muss draußen bleiben? WDR 2 Psychologe Rolf Schmiel empfiehlt, Liebgewonnenes durchaus zu behalten. Nur nicht unbedingt in der Wohnung.

