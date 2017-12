Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Der Weinstein-Skandal und die Folgen

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 11.12.2017 | Länge: 05:08 Min.

Noch immer werden in den USA regelmäßig neue Vorwürfe gegen Männer aus der Unterhaltungs-Branche bekannt, die Frauen belästigt oder missbraucht haben sollen. Die Debatte über sexuelle Belästigung ist längst in andere Bereiche übergeschwappt. Hat sich in den Machtstrukturen in Hollywood in so kurzer Zeit schon etwas ändern lassen? Ein Beitrag von Nicole Markwald. | audio