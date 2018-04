Zuckerberg vor US-Kongress: Reumütig und ahnungslos

Audio: Kiepenkerl-Restaurants in Münster öffnen wieder

WDR 2 | 11.04.2018 | Länge: 02:54 Min.

Nach der Amokfahrt in Münster öffnen die Restaurants Großer und Kleiner Kiepenkerl wieder. "Die Menschen in dem Münsteraner Viertel wollen wieder ihren Tätigkeiten nachgehen, aber einfach ist das nicht", so WDR 2 Reporter Marco Poltronieri. Die Belegschaft der Kiepenkerls wünsche zwar die Rückkehr in die Normalität - die Bilder der Opfer hätten aber alle noch im Kopf. | audio