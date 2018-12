Zechenschließung in Bottrop: "Wir wissen, dass wir Wandel können"

Audio: Späterer Schulbeginn: "Das würde nicht passen!"

WDR 2 | 18.12.2018 | Länge: 03:59 Min.

Die Landeselternschaft der Gymnasien in NRW sieht einen möglichen späteren Schulbeginn skeptisch. In Deutschland beginne das ganze Leben früher am Morgen als etwa in südlichen Ländern, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Verbands, Dieter Cohnen, auf WDR 2. So müssten viele Arbeitnehmer gegen acht Uhr anfangen und könnten ihre Kinder danach nicht mehr versorgen. | audio