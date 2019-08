WWF: Weniger Waldtiere

Abholzung, Monokulturen, Wilderei - weltweit hat sich die Zahl der in Wäldern lebenden Tiere nach einer Untersuchung der Umweltstiftung WWF in den letzten 50 Jahren halbiert. Im Westen ist die Lage unterschiedlich, erklärt Detlef Reepen, WDR 2 Wissenschaft. Einige bedrohte Tierarten wie Uhu oder Schwarzstorch kehren dank umfangreicher Schutzprogramme in die Wälder zurück, andere sind kaum mehr zu finden. Einer der Gründe, so Reepen: Spaziergänger. "Viele Tierarten sind sehr störungsanfällig."

