Wolfgang Bosbach nach Bayern-Wahl: Es hat mich nicht überrascht

Audio: Thomas Kutschaty: Das war ein bitteres Ergebnis für uns

WDR 2 | 15.10.2018 | Länge: 03:29 Min.

Es war das schlechteste Landtagswahlergebnis in der Geschichte der SPD mit nur noch 9,7 Prozent. Das war ein bitteres, ein schlimmes Ergebnis für uns, sagt Thomas Kutschaty, SPD-Fraktionschef in NRW, im WDR 2 Interview. Bislang hätte seine Partei nur Ärger bekommen durch die Mitarbeit in der Großen Koalition. Es müsse allen klar sein, dass es so nicht weiter gehen könne. | audio