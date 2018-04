Audio: Bundesliga-Vorschau: Kölns letzter Hoffnungsfunke

WDR 2 | 06.04.2018 | Länge: 02:54 Min.

Es ist schon bewundernswert, wie sich die Kölner noch immer tapfer an die winzige Möglichkeit klammern, doch noch den Relegationsplatz zu erreichen. Am Samstag muss gegen den direkten Konkurrenten dann aber auf alle Fälle ein Sieg her. Und der BVB versucht am Sonntag das 0:6-Trauma gegen die Bayern zu verarbeiten. Sven Pistor mit dem Ausblick auf den 29. Spieltag. | audio