Wie lange sollten Kinder am Computer spielen?

WDR 2 | 23.08.2018 | 03:29 Min.

Wie lange und was Kinder am Computer spielen, ist in vielen Familien ein großes Thema. Daniel Heinz, Projektleiter bei Spieleratgeber-NRW, sagt auf WDR: " Wenn etwas in der realen Welt darunter leidet, wenn auf einmal Freunde weg sind, (...) dann würde ich mir als Eltern Sorgen machen."

