Wie familienfreundlich ist der neue Koalitionsvertrag?

Audio: Ultimatum an Russland läuft: Krise spitzt sich zu

WDR 2 | 13.03.2018 | Länge: 04:00 Min.

Giftanschlag auf Agent: Das Ultimatum der britischen Premierministerin Theresa May läuft, bis Mitternacht sollen die Russen sich dazu äußern, wie ein in Russland hergestelltes militärisches Nervengift nach Großbritannien gelangen und zwei Menschen verletzen konnte. Sie befinden sich in einem kritischen Zustand. Nun wurde ein russischer Exilant in London tot aufgefunden. Thomas Spickhofen, WDR 2 London, mit Einzelheiten zu dem Fall. | audio