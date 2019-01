Audio: Brexit: EU gibt die Hoffnung auf Einigung nicht auf

Showdown in Sachen Brexit - wieder einmal. Am Montag schlägt Premierministerin May dem britischen Parlament einen neuen Plan vor. Und die EU? "Man gibt die Hoffnung nicht auf", so Ralph Sina, WDR 2 Brüssel, dass es Theresa May doch noch gelingt, einen Brexit ohne Austrittsvereinbarung zu verhindern. "Der 29. März ist nicht in Stein gemeißelt." | audio