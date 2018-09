Wer hält das Internet sauber?

Audio: Mindestlohn: Zoll kontrolliert Verstöße

WDR 2 | 11.09.2018 | Länge: 02:36 Min.

Rund 2,2 Millionen Menschen erhalten nach Schätzungen der gewerkschaftsnahen Hans Böckler Stiftung für ihren Job weniger als den Mindestlohn. Der Zoll will am Dienstag in einer bundesweiten Aktion Mindestlohn-Betrügern auf die Spur kommen. In NRW werden zunächst Speditionen und Lkw-Fahrer stichprobenartig kontrolliert, danach sind Einzelhandel und Gastronomie an der Reihe. Sebastian Auer, WDR 2 Aktuell, mit Einzelheiten. | audio