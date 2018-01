Welcher russische Sportler darf zu den Olympischen Winterspielen?

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Weltwirtschaftsforum: Trumps Rede ging in Richtung Investoren

WDR 2 | 26.01.2018 | Länge: 01:51 Min.

US-Präsident Trump hat auf dem Weltwirtschaftsforum eine Rede gehalten, bei der er internationale Unternehmen aufforderte, in Amerika zu investieren. Er hat klar in Richtung Investoren gesprochen und behauptet die Wirtschaft in den USA liefe so gut wie nie, berichtet Alfred Schmit, WDR 2 Davos. Begonnen habe er die Rede mit der Aussage, Amerika will der Welt helfen und er wolle den Terrorismus in der Welt bekämpfen. Und der Seitenhieb auf die Medien fehlte auch nicht. | audio