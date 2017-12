Weihnachtsbaumkauf: So bleibt der Baum bis zum Fest schön

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: AFD Bundesparteitag zum ersten Mal ohne Ex-Chefin Frauke Petry

WDR 2 | 02.12.2017 | Länge: 02:27 Min.

Darum geht es heute auf dem AFD Bundesparteitag in Hannover: Wann will sich die AFD als Protest -und Oppositionspartei in Koalitionen begeben? Die einen sagen "möglichst bald", die anderen sagen "nein, da müssen wir uns noch Zeit lassen", berichtet Jens Wiening, WDR 2 Aktuell, vor Ort. Eine andere Frage ist, in welche Richtung die Partei driftet und wie stark der rechte Flügel um Björn Höcke wird. | audio