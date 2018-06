WDR 2 Report: Wohnen im Westen - unbezahlbar?

Audio: Aloe Blacc - Brooklyn in the summer

Mit "I need a dollar" hat Aloe Blacc 2010 seinen Durchbruch geschafft, zusammen mit Avicii und "Wake me up" gelang ihm ein Welthit. Nach vier Jahren Pause ist der amerikanische Sänger nun mit seiner neuen Single "Brooklyn in the summer" zurück. | audio