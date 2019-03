WDR 2 Mottoausflug: Riesenknochen und Urzeitechsen

WDR 2. . 03:46 Min. . WDR Online.

Der Mottoausflug am Sonntag führt in die spannende Welt der Dinosaurier - und damit in Naturkundemuseen, Erlebnisparks und eine Show, wo Mutige sogar auf den Urzeitechsen reiten können.

Audio Download .