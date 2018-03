WDR 2 Familienausflug: Zurück im Wald - auf ins Abenteuer

Audio: Michael Schulte: Beim ESC wird es klein und intim bleiben

WDR 2 | 09.03.2018 | Länge: 05:30 Min.

Michael Schulte vertritt Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest in Lissabon und war zu Gast im WDR 2 Studio bei Stefan Quoos. Ihm hat er verraten, dass er eigentlich Profi-Fußballer werden wollte und dass es eine große Ehre sei, beim ESC aufzutreten. Zu seiner Ballade passen aber keine Konfetti-Kanonen oder 20 Tänzerinnen. Es werde klein und intim bleiben, so der Musiker, der das Lied "You Let Me Walk Alone" für seinen verstorbenen Vater geschrieben hat. | audio