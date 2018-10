WDR 2 Familienausflug: Kirmes, Kram und Köstlichkeiten

Audio: WDR 2 Ausflugstipps: Supercandy, Veggie-World und Strandleuchten

WDR 2 | 19.10.2018 | Länge: 02:38 Min.

Inga Drews hat die Wochenendtipps: In Köln gibt es den Supercandy-Pop-Up-Store -ein interaktives Museum, in dem alles pink und candy-mäßig aufgemacht ist. In Düsseldorf läuft die Messe Veggie-World rund um vegetarischen, veganen und generell nachhaltigen Lebensstil. Und in Zülpich gibt es das Strandleuchten: Ruhige Gitarren-Musik und schöne Lichtinstallationen. | audio