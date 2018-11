WDR 2 Familienausflug: Ab in den Herbstwald

Audio: Agenturen vs Exklusivität: Wie es Themen in die Medien schaffen

WDR 5 Hintergrund Medien | 10.11.2018 | Länge: 11:30 Min.

Nachrichtenagenturen haben einen enormen Einfluss auf die Berichterstattung von Redaktionen in Deutschland. Das gilt für öffentlich-rechtliche wie private Medien. Was dort gemeldet wird, ist Thema. Was nicht zu einer Meldung wird oder nicht in Terminlisten auftaucht, wird kaum wahrgenommen. Unser Reporter war bei der dpa zu Gast und erklärt die Arbeit der Agentur. Außerdem sprechen wir mit Professor Hektor Haarkötter über Themen, die unter den Tisch fallen - und wie das verhindern werden kann. | audio