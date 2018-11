WDR 2 Besser Pendeln: Kostenlos Schnellbus nutzen in Monheim

WDR 2 | 05.11.2018 | 03:21 Min.

In Monheim startet am Montag das WDR 2 Besser Pendeln Experiment: Eine Woche lang können zwei Schnellbus- und drei Nahbuslinien kostenlos genutzt werden. Autofahrer sollen so einen Anreiz bekommen, den Wagen stehen zu lassen. "Die Idee kam bei Passanten am Busbahnhof gut an", sagt WDR 2 Reporter Moritz Börner und erklärt die Einzelheiten des Projekts.

