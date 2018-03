Audio: "Black & White" im Museum Kunstpalast Düsseldorf

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 22.03.2018 | Länge: 06:38 Min.

Warum beschränken sich Maler seit Jahrhunderten auf Schwarzweiß, obwohl sie doch auf so viele Farben zurückgreifen können? Und was reizt Multimedia-Künstler wie Ólafur Elíasson oder Hans Op de Beeck an den Nichtfarben? Thomas Frank berichtet. | audio