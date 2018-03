Audio: "Marsch für unser Leben": Schüler demonstrieren gegen Waffengewalt

WDR 2 | 24.03.2018 | Länge: 03:29 Min.

Hunderttausende Schüler wollen am Samstag in Washington für ein schärferes US-Waffenrecht demonstrieren. Der Protest "Marsch für unser Leben" folgt auf einen Schusswaffenangriff an einer Schule in Florida im Februar, bei dem 17 Menschen getötet wurden. WDR 2 Korrespondent Marc Hoffmann berichtet aus Washington, was die Schüler bewegt. | audio