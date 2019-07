Waldbrände: "Erhöhte Gefahr" im Westen

Audio: "Aggressionen in Schwimmbädern nehmen zu"

WDR 2. . 04:30 Min. . WDR Online.

Zwei Mal musste die Polizei am Wochenende ein Freibad in Düsseldorf räumen, der Grund: aggressive Jugendliche. "Aggressionen in Schwimmbädern nehmen zu", bestätigt der Psychotherapeut Christian Lüdke: "Leider bekommen viele Jugendliche keine Werte mehr mit." Sie hätten zudem oft das Gefühl, nicht beachtet zu werden, was in Unzufriedenheit und Hilflosigkeit münde: "Leider tendieren sie dann oft zu solchen Gewaltexzessen - dann muss man sie wahrnehmen." | audio