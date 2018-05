Wahlkampfhilfe? Fußball-Nationalspieler mit türkischen Wurzeln treffen Erdogan

Audio: Löw will vorläufigen WM-Kader bekanntgeben - Kritik an Özil und Gündogan

WDR 2 | 15.05.2018 | Länge: 03:26 Min.

Gut einen Monat vor dem ersten Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Russland lüftet Joachim Löw am Dienstag (15.05.2018) das Geheimnis um den deutschen Kader. Kritik gab es an den Nationalspielern Mesut Özil und Ilkay Gündogan. Die hatten sich in London mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffen. | audio