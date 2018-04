VR in "Ready Player One": Science Fiction oder schon bald Realität?

In Steven Spielbergs neuem Science Fiction-Film "Ready Player One" flüchten sich die Menschen in naher Zukunft aus einer trostlosen Welt in die virtuelle Realität. Doch wie realistisch ist dieses Szenario? WDR 2 Korrepondent in San Francisco Marcus Schuler berichtet über den Stand der VR-Technik im Silicon Valley - und meint: "Der VR-Hype ist abgeebbt".

