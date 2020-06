Virologe: Jeder kann sich testen lassen

Bayern will als erstes Bundesland Corona-Tests für alle ermöglichen - auf Wunsch auch für Menschen ohne Symptome und ohne besonders hohes Infektionsrisiko. "Jeder, der für sich ein Problem sieht, kann sofort zum Arzt oder zum Infektionsschutzzentrum gehen" - bereits jetzt und in ganz Deutschland, betont Rolf Kaiser, Virologe an der Uniklinik Köln. "Wir haben keine Restriktionen".

