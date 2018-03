Videoüberwachung "für die Grundrechtsausübung problematisch"

Audio: Polizeiwache Hamborn beobachtet Bilder aus 19 Kameras

WDR 2 | 16.03.2018 | Länge: 02:52 Min.

Seit einem Jahr gibt es die Videobeobachtung, also die Übertragung von Live-Bildern in die Polizeiwachen. In der Duisburger Wache Hamborn kontrollieren Beamte von 10 bis ein Uhr die Aufnahmen, die von 19 Kameras übertragen werden, berichtet Stephanie Grimme, WDR 2 Duisburg. 84 Straftaten konnten so laut Polizei am Pollmanneck in Marxloh verfolgt werden. Die Polizisten, die vor den Bildschirmen sitzen, gehen auch Streife und sind bei den Einsätzen dabei, so dass sie bekannte Personen erkennen. | audio