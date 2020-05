Verwirrende Corona-Regeln: "Unsicherheit macht krank"

WDR 2. . 02:54 Min. . Verfügbar bis 28.05.2021. WDR Online.

Ab Pfingsten werden die Corona-Beschränkungen weiter gelockert. Aber wer blickt eigentlich noch durch, wenn es darum geht, was nun wo erlaubt ist und was nicht? "Permanente Unsicherheit macht krank", sagt Psychologe Rolf Schmiel. Besonders betroffen: Menschen, die ansonsten gerne planen und sich an Regeln halten. "Das bringt sie aus ihrer inneren Mitte", sagt Schmiel. "Schöner wäre es aus psychologischer Sicht, wenn die Regeln verständlich wären - Nachvollziehbarkeit reduziert Unsicherheit."

