Verkehrsrechtler: Fahrerflucht-Regelung nicht lockern

Audio: "Schnelles" Internet für Palästinenser

WDR 5 Profit - aktuell | 25.01.2018 | Länge: 04:36 Min.

Was in Deutschland 2003 eingeführt wurde, ist im Westjordanland jetzt erst verfügbar: 3G, die dritte Generation der Mobilfunkstandards. Mit UMTS ist nun auch dort schnelles mobiles Surfen möglich. Fragen an Benjamin Hammer, ARD-Studio Tel Aviv. | audio