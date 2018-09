Verfassungsschutzpräsident: Ein politischer Posten

Audio: WDR 5 Westblick Ganze Sendung (20.09.2018)

WDR 5 Westblick | 20.09.2018 | Länge: 28:55 Min.

Themen: Gedenken im Hambacher Forst an den verunglückten jungen Mann und weiterer Protest; Ärger nicht nur bei den OWL-SPD-Vertretern im Bundestag nach der Maaßen-Entscheidung; WDR5-Stadtgespräch in Oberhausen mit dem Thema: Reiches Land - warum hungern Mitmenschen trotzdem?; Katholischer Orden in Borken lehnt homosexuellen Junglehrer ab; Polizei-Großkontrolle in NRW - Handy am Steuer. Moderation: Edda Dammüller. | audio