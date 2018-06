Audio: Ayca Tolun: "Erdogan wohl wieder vorn bei Deutschtürken"

WDR 2 | 19.06.2018 | Länge: 04:34 Min.

Die Beteiligung der in Deutschland lebenden Türken an den Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei ist realitiv hoch, berichtete Ayca Tolun, WDR 2 Aktuell. Bis Montagabend hätten bereits rund 700.000 von knapp 1,5 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das Ergebnis werde vermutlich ähnlich dem des Referendums vom vergangenen Jahr sein. Erdogan werde höchstwahrscheinlich bei den Wählern in Deutschland wieder der Gewinner sein. | audio