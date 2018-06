Audio: Ganz großes Kino: Lovesongs in Filmen

WDR 2 | 31.05.2018 | Länge: 03:21 Min.

Die Titanic sinkt, Leonardo DiCaprio hält sich im Meer mit letzter Kraft an einer Holzplanke fest, Kate Winslet schafft es ins Rettungsboot, während Céline Dion singt: "My heart will go on". Es gibt sie: Liebeslieder, die fest mit einem Film verbunden sind. WDR 2 Filmkritikerin Andrea Burtz mit den ganz großen Liebeslied-Kinomomenten. | audio