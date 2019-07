Audio: Coming Out: "Steht dazu, dann wird es auch gut werden"

WDR 2. . 03:25 Min. . WDR Online.

Christopher Street Day in Köln und die Schwierigkeiten mit dem Coming Out: "Für viele Jugendliche ist es heute noch ein ganz schwerer Schritt", betont Bettina Böttinger und erzählt im WDR 2 Interview von ihrem eigenen Coming Out mit 17: "Sehr unangenehme Reaktionen" von Mitschülerinnen und aus der eigenen Familie, Termin bei der Schuldirektorin. "Diese Form der Isolation, des Sich-Alleinfühlens ist eine prägende Erfahrung gewesen." | audio