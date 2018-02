Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Jacqueline Lölling: Es ist noch nicht richtig gesackt

WDR 2 | 24.02.2018 | Länge: 03:11 Min.

Eine Woche ist es her, dass die Skeleton-Rennfahrerin Jacqueline Lölling Silber bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang gewonnen hat. So richtig kann sie es immer noch nicht fassen, sagt sie auf WDR 2. Auch all die Glückwünsche aus der Heimat hätten sie überwältigt. | audio