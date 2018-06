Unionsstreit: Umsetzung von Seehofers Plan erst einmal vertagt

Audio: Computerspielsucht offiziell als Krankheit anerkannt

WDR 2 | 18.06.2018 | Länge: 04:53 Min.

Die WHO hat die Online-Spielesucht offiziell als Krankheit anerkannt. Aber ab wann gilt jemand als Computerspielsüchtig? "Alles was über 30 Stunden in der Woche liegt, kann man als süchtig bezeichnen", sagt Psychologe Florian Bredt. Hobbies verlieren und Probleme in der Schule seien weiteren Anzeichen. Wichtig für die Diagnose Spielsucht sei, dass es nun benennbare Kriterien gibt. "Es erleichtert die Arbeit", so Bredt. "Jugendliche verstehen besser was sie haben." | audio