Audio: Abgastests mit Menschen

WDR 2 | 29.01.2018 | Länge: 03:43 Min.

Die Folgen von Schadstoffen in der Luft sind auch an Menschen getestet worden. Die Aufregung ist groß, die Bundesregierung fordert Aufklärung. Experten sagen, es ginge schließlich auch um die Stickstoffdioxidbelastung am Arbeitsplatz - und auch um Wissen, wie diese Gase wirkten - daher bräuchte man solche Tests. Tobias Altehenger, WDR 2 Aktuell, mit Reaktionen und Hintergründen zu den Humanversuchen. | audio