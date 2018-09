Unfallursache Nummer eins: Handy am Steuer

Audio: Alterspubertät: Männer in der Lebensmitte

WDR 2 | 20.09.2018 | Länge: 03:15 Min.

Wer über Männer in der Lebenskrise lachen will, kann sich von heute an Til Schweigers neuen Kinofilm "Klassentreffen 1.0" anschauen. Wer in dieser Phase auch über sich selbst lachen kann, macht es richtig, meint Bestseller-Autor Jochen Gutsch ("Es ist nur eine Phase, Hase"). Er nennt die Lebensmitte auch Alterspubertät. "In der Alterspubertät wird alles weniger - bis aufs Gewicht", sagt er auf WDR 2. | audio