Audio: 40 Jahre Simple Minds - Wissen to go

WDR 2 | 03.10.2018 | Länge: 01:18 Min.

Mit "Don't You" kam der große Durchbruch: Der Song machte die Simple Minds Mitte der 80er Jahre weltbekannt. In der Folge landen die Alben der Band weltweit in den Top Ten. 40 Jahre Simple Minds - unser Thema in WDR 2 POP! Spezial am Feiertag ab 18 Uhr. | audio