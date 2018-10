Audio: Babylon Berlin: Aufwendige Dreharbeiten - auch in NRW

WDR 2 | 30.09.2018 | Länge: 03:11 Min.

Die Serie Babylon Berlin nimmt die Zuschauer mit in das Berlin des Jahres 1929 - eine Herausforderung für Kostümbildner und Set-Designer, so WDR 2 Filmkritikerin Andrea Burtz. Die Ausstattung sei sehr aufwendig, die Atmosphäre stimmig. Besonders eindrucksvolle Drehorte seien auch in NRW gefunden worden. | audio